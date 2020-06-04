İzmir'de vatandaşlardan örnek davranış... Yola dökülen meyveleri toplayıp tekrar kamyonete...
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İzmir'de vatandaşlardan örnek davranış... Yola dökülen meyveleri toplayıp tekrar kamyonete...

İzmir'de vatandaşlardan örnek davranış... Yola dökülen meyveleri toplayıp tekrar kamyonete yüklediler Trafik durdu, herkes dayanışmaya ortak oldu İzmir Üçkuyular'da bir kamyondan yola meyveler döküldü, İzmirli vatandaşlar araçlarından inerek dökülen meyveleri kamyona geri yükledi.

04.06.2020 10:20 | Son Güncelleme: 04.06.2020 10:24

İzmir'de vatandaşlardan örnek davranış... Yola dökülen meyveleri toplayıp tekrar kamyonete yüklediler

Trafik durdu, herkes dayanışmaya ortak oldu

İZMİR - İzmir Üçkuyular'da bir kamyondan yola meyveler döküldü, İzmirli vatandaşlar araçlarından inerek dökülen meyveleri kamyona geri yükledi.

Yüzleri gülümseten olay, İzmir'in Üçkuyular semtinde meydana geldi. Bir kamyondan yola meyveler dökülünce, duyarlı vatandaşlar bu duruma sessiz kalmadı ve araçlarından inerek meyveleri yola dökülen şahsa yardım etti. El birliği ile onlarca meyve kamyona geri yüklenirken, çevredeki vatandaşlar da bu dayanışmaya ortak oldu. O anların görüntüleri, sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı.

İzmir'de vatandaşlardan örnek davranış... Yola dökülen meyveleri toplayıp tekrar kamyonete...

Kaynak: İHA

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