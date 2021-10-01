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İzmir'de vatandaşlar yağmur duası yaptı

AA / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel
İzmir'de vatandaşlar yağmur duası yaptı

İzmir'in Ödemiş'in ilçesinde vatandaşlar yağmur duası gerçekleştirdi.

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş'in ilçesinde vatandaşlar yağmur duası gerçekleştirdi.

Mescitli Mahallesinde Cuma namazının ardından mahalle meydanında yağmur duası yaptıklarını kaydeden muhtar Güngör Arslan, her yerde olduğu gibi Küçük Menderes Havzası'nda da kuraklık yaşandığını söyledi.

Güngör, bu nedenle yağmur duası yaptıklarını belirterek, "Yapılan yağmur duasına mahalle sakinlerimiz de iştirak ettiler. İnşallah önümüzdeki günlerde bol ve bereketli yağmurlar olur. Barajlarımız inşallah yağan yağmurlarla bereketli olur." dedi.

Mahalle sakinlerinden emekli imam Adem Ceylan da yağmur duası yapıp, pilav dağıttıklarını belirterek, "Yağmurlu bereketli günler görmek için Rabbim dualarımızı kabul eylesin. Yağmur'un bol olmasının barajlara büyük bir katkısı olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

AA / Turgay Konuralp - Son Dakika Haberleri
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