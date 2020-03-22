İzmir'de vatandaşlar uyarılara aldırmadı
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Konak, İzmir

İzmir'de vatandaşlar uyarılara aldırmadı

- İzmir'de vatandaşlar uyarılara aldırmadı İzmir'de pazar yerinde 65 yaş üstü vatandaşlar görüldü Korona virüs salgını nedeniyle vatandaşlara evden çıkmamaları yönünde yapılan uyarılar zaman zaman vatandaşlar tarafından kabul görse de İzmir'in Konak ilçesindeki pazar yerine gösterilen ilgi...

22.03.2020 13:58 | Son Güncelleme: 22.03.2020 14:01
İzmir'de vatandaşlar uyarılara aldırmadı

- İzmir'de vatandaşlar uyarılara aldırmadı

İzmir'de pazar yerinde 65 yaş üstü vatandaşlar görüldü

İZMİR - Korona virüs salgını nedeniyle vatandaşlara evden çıkmamaları yönünde yapılan uyarılar zaman zaman vatandaşlar tarafından kabul görse de İzmir'in Konak ilçesindeki pazar yerine gösterilen ilgi şaşırtan görüntülere sahne oldu.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını Türkiye'yde de görülüyor. 65 yaş üzeri vatandaşlar için uygulamaya geçen sokağa çıkma yasağına rağmen, bazı yaşlı vatandaşlar bu yasağa riayet etmiyor. İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Yenişehir pazaryerinde birçok yaş grubundan insanın oluşturduğu kalabalığın yanı sıra 65 yaş üzerindeki vatandaşlar ve esnaflar sağlıklarını riske atıyor. Pazar esnafı ise vatandaşların eskisi gibi pazara ilgi göstermemesi sebebiyle işlerinde oluşan azalmadan şikayetçi. Kazançlarında eskiye kıyasla oldukça azalma olduğuna dikkat çeken esnaf, yaşlı vatandaşların dışarı çıkmaması yönünde de ikazlarda bulundu.

"Pazara yaşlı babamla geliyordum, bugün evde bıraktım"

Pazar esnaflarından Baki Erdoğan, yaşlı babasıyla birlikte gittiği pazara bugün tek geldiğini söyledi. Erdoğan, "İşlerde bir hayli azalma var. Aldığımız malı bitiremiyoruz. Akşam 4 oldu mu pazar dağılıyor. Bugün itibarı ile 65 yaş üstünün sokağa çıkma yasağı başladı. Ben babamla birlikte geliyordum ama o bugün pazara gelmedi. Bazı müşteriler neden eldiven takmadıkları konusunda esnafa uyarıda bulunuyor. Önlem amacıyla maske ve eldiven takıyoruz. Mesela cevizciye neden takmıyorsun diye soruyorum, 'bana bir şey olmaz' diyor. Müşterilere ürünü seçtirmiyoruz. Bazen inat ediyorlar. Elimizden geldiğince önlem almaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"Koronadan korkmuyoruz, bize bir şey yapamaz"

Pazarda tezgah açan bir başka esnaf olan Ümit Altınışık ise korona virüsten korkmadıklarını dile getirerek eldiven takmamayı tercih ettiğini söyledi. Altınışık, "Yüzde 30-40'lık bir düşüş var işlerde. Yine de ekmeğimiz çıkıyor. 65 yaş üstü vatandaşlarımızı nadir de olsa görüyoruz pazarda. Devletin sözünü dinlesinler. Eldivenlerimiz var ama biz takmak yerine cebimizde taşıyoruz. Neden cebimizde taşıyoruz; çünkü yırtılıyor. Kaliteli bir ürün değil. Ben de takmamayı tercih ettim. Biz Türk milletiyiz. Koronadan korkmuyoruz. Koronayı döveriz o bize bir şey yapamaz" sözlerine yer verdi.

"Mecbur çıkıyoruz pazara"

Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeyen 71 yaşındaki bir pazar esnafı ise mecburen dışarı çıkarak pazarda satış yaptığını söyledi. Yaşlı adam, "Açız, mecbur çıkıyoruz pazara. Hanımımı kaybettim, tek başıma yaşıyorum. Geçinebilmek için pazarda satış yapıyorum. Ben 71 yaşındayım. Emekli maaşımla geçinemiyorum" açıklamasında bulundu.

İzmir'de vatandaşlar uyarılara aldırmadı

Kaynak: İHA

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İzmir'de vatandaşlar uyarılara aldırmadı

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