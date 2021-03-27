Vatandaşlar Kordon'a akın etti, yoğunluk böyle görüntülendi
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Vatandaşlar Kordon'a akın etti, yoğunluk böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / SEFA ALPER TEMİZ - Haberler | Güncel

Vatandaşlar Kordon'a akın etti, yoğunluk böyle görüntülendi İzmir Kordon'da kısıtlamasız cumartesi yoğunluğu İzmir'de vatandaşlar, kısıtlamasız cumartesi günü Alsancak'taki Kordon'a akın ederken, yoğunluk göze çarptı.

Kısıtlamasız cumartesi gününde insanlar sahillere ve meydanlara akın etti
Kısıtlamasız cumartesi gününde insanlar sahillere ve meydanlara akın etti
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Vatandaşlar Kordon'a akın etti, yoğunluk böyle görüntülendi

İzmir Kordon'da kısıtlamasız cumartesi yoğunluğu

İZMİR - İzmir'de vatandaşlar, kısıtlamasız cumartesi günü Alsancak'taki Kordon'a akın ederken, yoğunluk göze çarptı.

Son günlerde vaka sayısı oldukça yükselen İzmir'de vatandaşlar, kısıtlamasız cumartesi günü sahillere akın etti. Vatandaşların adresi yine Alsancak'taki Kordon oldu. Çimlere oturan İzmirliler, cumartesi gününün keyfini çıkardı. Oluşan yoğunluk göze çarparken, hemen hemen her tıklım tıklımdı. Öte yandan atlı polislerde, Kordon'da sık sık devriye atarak vatandaşları uyardı.

Vatandaşlar Kordon'a akın etti, yoğunluk böyle görüntülendi
Vatandaşlar Kordon'a akın etti, yoğunluk böyle görüntülendi
Vatandaşlar Kordon'a akın etti, yoğunluk böyle görüntülendi
Vatandaşlar Kordon'a akın etti, yoğunluk böyle görüntülendi
Vatandaşlar Kordon'a akın etti, yoğunluk böyle görüntülendi
Vatandaşlar Kordon'a akın etti, yoğunluk böyle görüntülendi
Vatandaşlar Kordon'a akın etti, yoğunluk böyle görüntülendi
Vatandaşlar Kordon'a akın etti, yoğunluk böyle görüntülendi
Vatandaşlar Kordon'a akın etti, yoğunluk böyle görüntülendi
Vatandaşlar Kordon'a akın etti, yoğunluk böyle görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEFA ALPER TEMİZ

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