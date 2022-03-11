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İzmir'de vapur seferleri yeniden başladı

AA - Haydar Toprakçı - Güncel
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İzmir'de vapur seferleri yeniden başladı

İzmir'de dün gece olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verilen vapur seferlerine yeniden başlandı.

İZMİR (AA) - İzmir'de dün gece olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verilen vapur seferlerine yeniden başlandı.

İZDENİZ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, dün akşam saat 22.15 itibariyle olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle seferlerin geçici süreyle iptal edildiği anımsatıldı.

Açıklamada, hava ve deniz koşullarının normale dönmesi üzerine tüm seferlere program dahilinde devam edileceği kaydedildi.

AA / Haydar Toprakçı - Güncel

İzmir, Güncel, Haberler

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