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İzmir'de vapur seferleri yeniden başladı

AA / Şafak Yel - Haberler | Güncel
İzmir'de vapur seferleri yeniden başladı

İzmir'de olumsuz hava şartları dolayısıyla iptal edilen vapur seferleri saat 16.00 itibarıyla normale döndü.

İZMİR (AA) - İzmir'de olumsuz hava şartları dolayısıyla iptal edilen vapur seferleri saat 16.00 itibarıyla normale döndü.

İZDENİZ AŞ'den yapılan açıklamada, hava ve deniz koşullarında yaşanan olumsuzluğun sona ermesiyle saat 16.00 itibarıyla araba vapurları, 16.30 itibarıyla da yolcu gemileri sefer tarifesinin program dahilinde uygulanmasına devam edildiği bildirildi.

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AA / Şafak Yel - Son Dakika Haberleri

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