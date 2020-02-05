İzmir'de vapur seferleri yeniden başladı
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İzmir'de vapur seferleri yeniden başladı

İZDENİZ Genel Müdürlüğü, gün içerisinde olumsuz hava koşullarından dolayı iptal edilen vapur seferlerinin yeniden başladığını duyurdu.

05.02.2020 23:35 | Son Güncelleme: 05.02.2020 23:40
İzmir'de vapur seferleri yeniden başladı

İZDENİZ Genel Müdürlüğü, gün içerisinde olumsuz hava koşullarından dolayı iptal edilen vapur seferlerinin yeniden başladığını duyurdu.


İzmir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen vapur seferleri yeniden başladı. İZDENİZ Genel Müdürlüğünce yapılan açıklamada, saat 13.30 itibarıyla iptal edilen araba vapuru dahil tüm seferlerin saat 22.00 itibarıyla yeniden başladığı duyuruldu. - İZMİR

Kaynak: İHA
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