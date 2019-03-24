İzmir'de Vapur Seferleri Yeniden Başladı

İzmir'de Vapur Seferleri Yeniden Başladı

İZMİR'de, olumsuz hava şartları nedeniyle ara verilen vapur seferleri tekrar başladı.

İzmir'de Vapur Seferleri Yeniden Başladı

İZMİR'de, olumsuz hava şartları nedeniyle ara verilen vapur seferleri tekrar başladı.

İzmir Denizcilik A.Ş.'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle ara verilen deniz ulaşımının tekrar başladığı duyuruldu. Açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz koşullarının sona ermesiyle geçici süreyle iptal edilen yolcu vapuru seferlerimiz 07.15 itibariyle tekrar başlayacaktır" ifadeleri kullanıldı. - İzmir

Kaynak: DHA
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