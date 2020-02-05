05.02.2020 15:54 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:56

İzmir'de vapur seferleri iptal edildi

İZMİR'de olumsuz hava koşulları nedeniyle vapur seferleri iptal edildi.

İzmir'de rüzgar etkili olurken, ulaşımda olumsuzluk yaratıyor. Deniz ulaşımını sağlayan İZDENİZ tarafından internet sitesinden yapılan açıklamada, vapur seferlerinin durdurulduğu bildirildi. Yapılan açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle saat 13.30 itibariyle araba vapuru seferlerimiz dahil tüm seferlerimiz geçici süreyle iptal edilmiştir" denildi.

Kaynak: DHA

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