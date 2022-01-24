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İzmir'de vapur seferleri iptal edildi

İzmir'de vapur seferleri iptal edildi
Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Haberler | Güncel

İZMİR'de, olumsuz hava şartları nedeniyle arabalı vapur ve yolcu vapuru seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

İZMİR (DHA) - İZMİR'de, olumsuz hava şartları nedeniyle arabalı vapur ve yolcu vapuru  seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

İzmir Deniz İşletmeciliği Nakliye ve Turizm Ticaret A.Ş.(İZDENİZ), kentteki olumsuz hava şartları nedeniyle yolcu vapuru ve arabalı vapur seferlerinin 19.50 itibariyle iptal edildiğini duyurdu.

İZDENİZ, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle yolcu vapuru ve arabalı vapuru seferlerimiz saat 19.50 itibariyle geçici süre iptal edilmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederiz"


- İzmir

Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Son Dakika Haberleri

Ticaret, Turizm, İzmir, Güncel, Haber

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