İzmir'de üzüm asmasını budarken balkondan düşen kişi hayatını kaybetti - Haberler

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İzmir'de üzüm asmasını budarken balkondan düşen kişi hayatını kaybetti

AA - Şafak Yel - Güncel
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İzmir'de üzüm asmasını budarken balkondan düşen kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Bornova ilçesinde 3. kattaki evinin balkonundaki üzüm asmasını budarken zemine düşen 70 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi.

İzmir'in Bornova ilçesinde 3. kattaki evinin balkonundaki üzüm asmasını budarken zemine düşen 70 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi.

Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde, oturan Hayri Korkmaz (70), balkonundaki üzüm asmasını budarken dengesini kaybedip beton zemine düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Korkmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Korkmaz'ın cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İzmir'de üzüm asmasını budarken balkondan düşen kişi hayatını kaybetti

AA / Şafak Yel - Güncel

Gaziosmanpaşa, İzmir, Güncel, Haberler

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