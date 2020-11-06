İzmir'de uzaktan eğitim uzatıldı mı? İzmir uzaktan eğitim ne zamana kadar devam edecek? Bakan Ziya Selçuk açıkladı!

İzmir'de meydana gelen deprem sonrası öğrenciler için uzaktan eğitim kararı alınmıştı. Peki, İzmir uzaktan eğitim ne zamana kadar devam edecek? İzmir uzaktan eğitim ne zamana kadar devam edecek?

İzmir'de meydana gelen ve 114 kişinin hayatını kaybettiği deprem sonrası, İzmir'de uzaktan eğitim kararı alınmıştı. Peki, İzmir'de uzaktan eğitim uzatıldı mı? İZMİR'DE UZAKTAN EĞİTİM UZATILDI MI? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir'de eğitim öğretim faaliyetlerini bir hafta daha uzaktan eğitimle sürdürme kararı aldıklarını ifade etti. Bakan Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir'de, deprem sonrası eğitim için öğrenci, öğretmen ve velilerimizin hazır bulunuşluklarının kolaylaştırılması adına eğitim öğretim faaliyetlerimizi bir hafta daha uzaktan eğitimle sürdürme kararı aldık." ifadelerine yer verdi.