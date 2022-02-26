İzmir'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheliler tutuklandı

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobil içerisinde yakalanan ve uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'ne bağlı ekiplerce, ilçede uyuşturucu ile mücadele hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalar aralıksız sürerken, ekipler tarafından Ödemiş ilçe girişinde durdurulan araç içerisinde bulunan A.Ş. ve K.D.'nın yapılan üst aramasında, 309 bin 49 gram metamfetamin, 2 bin 200 TL, 4 adet telefon ele geçirdi. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan, uyuşturucu ticareti yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınan A.Ş. ve K.D.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa