İzmir'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheliler tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheliler tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
İzmir'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheliler tutuklandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobil içerisinde yakalanan ve uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobil içerisinde yakalanan ve uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'ne bağlı ekiplerce, ilçede uyuşturucu ile mücadele hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalar aralıksız sürerken, ekipler tarafından Ödemiş ilçe girişinde durdurulan araç içerisinde bulunan A.Ş. ve K.D.'nın yapılan üst aramasında, 309 bin 49 gram metamfetamin, 2 bin 200 TL, 4 adet telefon ele geçirdi. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan, uyuşturucu ticareti yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınan A.Ş. ve K.D.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Uyuşturucu, Hisarcık, Ödemiş, İzmir, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title