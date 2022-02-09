İzmir'de uyuşturucuyla yakalanan 4 kişi tutuklandı - Haberler
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İzmir'de uyuşturucuyla yakalanan 4 kişi tutuklandı

AA, Turgay Konuralp - Güncel
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İzmir'de uyuşturucuyla yakalanan 4 kişi tutuklandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

ÖDEMİŞ, İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekibi, Kurtuluş Kavşağı'nda bir otomobili durdurdu.

Otomobilde ve araçtaki M.C, S.D, V.S. ve M.Ç'nin yapılan üst aramasında bir miktar metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Turgay Konuralp - Güncel

Münir Karaloğlu, Narkotik, Ödemiş, İzmir, Güncel, Haberler

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