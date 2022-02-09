İzmir'de uyuşturucuyla yakalanan 4 kişi tutuklandı

ÖDEMİŞ, İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekibi, Kurtuluş Kavşağı'nda bir otomobili durdurdu.

Otomobilde ve araçtaki M.C, S.D, V.S. ve M.Ç'nin yapılan üst aramasında bir miktar metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.