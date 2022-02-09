İzmir'de uyuşturucuyla yakalanan 4 kişi tutuklandı
AA, Turgay Konuralp - Güncel
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.
ÖDEMİŞ, İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.
Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekibi, Kurtuluş Kavşağı'nda bir otomobili durdurdu.
Otomobilde ve araçtaki M.C, S.D, V.S. ve M.Ç'nin yapılan üst aramasında bir miktar metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
AA / Turgay Konuralp - Güncel