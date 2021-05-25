İzmir'de uyuşturucuyla savaş sürüyor: 3 haftada 146 şüpheliye işlem
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İzmir'de uyuşturucuyla savaş sürüyor: 3 haftada 146 şüpheliye işlem

İzmir'de uyuşturucuyla savaş sürüyor: 3 haftada 146 şüpheliye işlem
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'de 3 hafta içerisinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 146 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İzmir'de 3 hafta içerisinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 146 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Ekipler tarafından operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 51'i tutuklanırken, 34 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 3-23 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdiği operasyonlar ve uygulamalarda, 10 bin 135 gram esrar-skunk, 439 gram kokain, 101 gram eroin, 141 gram sentetik kannabinoid, bin 179 gram metamfetamin, 41 adet ecstasy, 5 bin 993 adet sentetik ecza maddesi ile 105 bin 720 lira para, 8 tabanca, 2 tüfek, 12 şarjör ve 232 adet fişek ele geçirdi.

Operasyon ve uygulamalarda olaylarla ilgili topla 141 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Emniyetteki işlemleri biten ve adliyeye sevk edilenlerden ise 51 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 34 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR

İzmir'de uyuşturucuyla savaş sürüyor: 3 haftada 146 şüpheliye işlem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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