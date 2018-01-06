İzmir'de Uyuşturucuyla Mücadele

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince geçen yıl uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan bin 999 kişiden 850'si tutuklandı.





İzmir Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarda "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarıyla mücadeleye ağırlık verildi.





"Uyuşturucuya sıfır tolerans, her sokak başında biz olacağız" sloganıyla hareket edilerek, "sokakta uyuşturucuyla amansız savaş" stratejisiyle çalışmalar hızlandırıldı.



Analizler ve ihbarlar sonucu riskli bölgeler ve güzergahlar belirlenip suç haritaları oluşturuldu. Bu kapsamda yürütülen operasyon ve uygulamalar sonucunda 965 olayda bin 999 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan 850'si tutuklandı, 200'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Kentte geçen yıl 2 ton 515 kilogram esrar, 226 bin 658 uyuşturucu hap, 45 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu, 60 kilogram kokain, 48 kilogram eroin ve 10 kilo 800 gram metamfetamin ile 11 bin 95 kök Hint keneviri ele geçirildi. Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 146 bin 800 liraya el konuldu.



Operasyonlarda, ruhsatsız 55 tüfek, 53 tabanca ve 50 şarjör, bin 438 tabanca ve 567 tüfek fişeği ile 98 hassas terazi ele geçirildi.