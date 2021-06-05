İzmir'de uyuşturucuya 17 gözaltı
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İzmir'de uyuşturucuya 17 gözaltı

İzmir'de uyuşturucuya 17 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Haberler | Güncel

İZMİR'in Bayındır, Ödemiş ve Kiraz ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, 17 kişi gözaltına alındı.

İZMİR'in Bayındır, Ödemiş ve Kiraz ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, 17 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayındır, Kiraz ve Ödemiş ilçelerinde, uyuşturucu sattıkları belirlenen kişilere yönelik operasyonlar düzenledi. Yapılan baskınlarda 17 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 10 gram metamfetamin, 26 gram esrar, 2 kök Hint keneviri, uyuşturucu içerken kullanılan 2 aparat ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


İzmir'de uyuşturucuya 17 gözaltı
İzmir'de uyuşturucuya 17 gözaltı
İzmir'de uyuşturucuya 17 gözaltı
İzmir'de uyuşturucuya 17 gözaltı
İzmir'de uyuşturucuya 17 gözaltı
İzmir'de uyuşturucuya 17 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut Can

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