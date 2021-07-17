İZMİR'DE UYUŞTURUCU YAPIMINDA KULLANILAN 26 TON MALZEME ELE GEÇİRİLDİ-TAMAMI
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İZMİR'DE UYUŞTURUCU YAPIMINDA KULLANILAN 26 TON MALZEME ELE GEÇİRİLDİ-TAMAMI

İZMİR'DE UYUŞTURUCU YAPIMINDA KULLANILAN 26 TON MALZEME ELE GEÇİRİLDİ-TAMAMI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Aliağa Limanı'nda Narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, Çin'den gelen bir konteynerde, uyuşturucu imalatında kullanılan 26 ton 160 kilogram asetil klorür hidrolik asit ele geçirildi.

İZMİR'in Aliağa Limanı'nda Narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, Çin'den gelen bir konteynerde, uyuşturucu imalatında kullanılan 26 ton 160 kilogram asetil klorür hidrolik asit ele geçirildi.

Uyuşturucu madde yapımında kullanılan bir kimyasalın Çin'den deniz yoluyla İzmir'e gönderildiği ve konteyner içerisinde Aliağa Limanı'na indirileceği bilgisi üzerine Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığının Koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçacıkcılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Aliağa Gümrük Muhafaz Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla operasyon başlatıldı.

Ekipler, evraklarında boya, reçine, parfüm, ilaçlarda kullanılan "benzil klorür" maddesi taşındığı görünen konteynerleri incelemeye aldı. İncelemede, 120 varil içerisinde, uyuşturucu madde yapımında kullanılan 26 ton 160 kilogram asetil klorür hidrolik asit maddesi ele geçirildi.

-TEK OPERASYONDA ELE GEÇİRİLEN EN YÜKLÜ KİMYASAL

Operasyon kapsamında ilk etapta 1 kişi gözaltına alınırken ele geçirilen kimyasalla 13 ton eroin üretiminin gerçekleştirilebileceği bildirildi. Operasyonda ele geçirilen 26 tonun üzerindeki kimyasal maddenin, Türkiye'de tek seferde ele geçerilen en yüklü malzeme olduğu bildirildi.

Öte yandan İzmir polisi, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Mersin'den İzmir'e atanan İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'nin görevinin 3'üncü gününde önemli bir operasyona imza atmış oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMU:

-KONTEYNERDAN GENEL VE DETAY GÖRÜNTÜ

Kj: Haber: Fırat AKAY-Kamera: Mücahit BEKTAŞ/İZMİR,(DHA)

İZMİR'DE UYUŞTURUCU YAPIMINDA KULLANILAN 26 TON MALZEME ELE GEÇİRİLDİ-TAMAMI
İZMİR'DE UYUŞTURUCU YAPIMINDA KULLANILAN 26 TON MALZEME ELE GEÇİRİLDİ-TAMAMI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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İZMİR'DE UYUŞTURUCU YAPIMINDA KULLANILAN 26 TON MALZEME ELE GEÇİRİLDİ-TAMAMI - Haberler
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