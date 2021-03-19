İzmir'de uyuşturucu ve uyarıcı etkisi bulunan 195 mantar ele geçirildi
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İzmir'de uyuşturucu ve uyarıcı etkisi bulunan 195 mantar ele geçirildi

19.03.2021 10:51 | Son Güncelleme: 19.03.2021 10:55
İzmir'de uyuşturucu ve uyarıcı etkisi bulunan 195 mantar ele geçirildi

İzmir'de bir eve düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ve uyarıcı etkisi bulunduğu belirtilen 195 mantara el kondu.

İzmir'de bir eve düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ve uyarıcı etkisi bulunduğu belirtilen 195 mantara el kondu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal eden ve ticaretini yapanlara yönelik kent genelinde çalışma başlattı.

Ekipler, bir evde "magic mushroom" olarak bilinen mantar türünün yetiştirildiği bilgisine ulaştı.

Eve düzenlenen operasyonda, toplam ağırlığı 123,11 gram olan 195 mantar bulundu. Mantar yetiştirmede kullanılan düzeneklere el kondu.

Operasyonda, mantarları yetiştirdiği belirtilen 2 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan, kent genelinde düzenlenen operasyonlarda 45 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 9 şüpheli yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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