İzmir'de uyuşturucu ve kaçak içki operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de uyuşturucu ve kaçak içki operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı

İzmir'de uyuşturucu ve kaçak içki operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı
AA / Halil Fidan - Haberler | Güncel

İzmir'in 9 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve kaçak içki operasyonlarında 18 kişi gözaltına alındı.

İZMİR (AA) - İzmir'in 9 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve kaçak içki operasyonlarında 18 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bergama, Ödemiş, Menemen, Torbalı ve Kiraz ilçelerinde 21-27 Aralık tarihlerinde uyuşturucu operasyonları düzenledi.

Operasyonlarda, 2 kilo kubar esrar, farklı miktarlarda uyuşturucu, kenevir tohumu ve 2 uyuşturucu içme aparat ele geçirildi, haklarında işlem başlatılan 14 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Dikili, Selçuk, Karabağlar ve Tire ilçelerinde düzenlenen kaçak içki operasyonlarında ise 40 litre rakı, 1750 litre şarap ve alkol yapımında kullanılan 26 çeşit aroma ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Velilerden darp iddiasında bulunulan öğretmene destek açıklaması

Velilerden darp iddiasında bulunulan öğretmene destek açıklaması

 Kovid-19 vaka sayısı 3 büyükşehirde azaldı

Kovid-19 vaka sayısı 3 büyükşehirde azaldı

 Sağlık Bakanlığının 11-17 Aralık verilerine göre, 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 244,15, Ankara'da 144,10, İzmir'de 67,97...

Sağlık Bakanlığının 11-17 Aralık verilerine göre, 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 244,15, Ankara'da 144,10, İzmir'de 67,97...

AA / Halil Fidan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title