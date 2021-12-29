İzmir'de uyuşturucu ve kaçak içki operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in 9 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve kaçak içki operasyonlarında 18 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bergama, Ödemiş, Menemen, Torbalı ve Kiraz ilçelerinde 21-27 Aralık tarihlerinde uyuşturucu operasyonları düzenledi.

Operasyonlarda, 2 kilo kubar esrar, farklı miktarlarda uyuşturucu, kenevir tohumu ve 2 uyuşturucu içme aparat ele geçirildi, haklarında işlem başlatılan 14 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Dikili, Selçuk, Karabağlar ve Tire ilçelerinde düzenlenen kaçak içki operasyonlarında ise 40 litre rakı, 1750 litre şarap ve alkol yapımında kullanılan 26 çeşit aroma ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

AA / Halil Fidan - Son Dakika Haberleri

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