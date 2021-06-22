İzmir'de uyuşturucu ticaretine 9 tutuklama
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İzmir'de uyuşturucu ticaretine 9 tutuklama

İzmir'de uyuşturucu ticaretine 9 tutuklama
Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Haberler | Güncel

İZMİR'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 9 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İZMİR'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 9 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Devam eden operasyonda ise 11 kişi daha yakalandı. 

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu ticaretine yönelik 21 şüpheli hakkındaki soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda 343,46 gram metamfetamin, 751,5 gram esrar, 3,40 gram kokain ve 64 uyuşturucu hap veya uyarıcı madde etkisi yapan 408 hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Devam eden soruşturma kapsamında, suça karıştığı belirlenen 15 şüphelinin adreslerine yönelik de operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda; 1 pompalı tüfek, 18 tabanca fişeği, uyuşturucu madde etkisi yapan 6 hap ve bir miktar esrar tohumu ele geçirildi. 11 kişi daha gözaltına alınırken, diğerlerinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı

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