İzmir'de uyuşturucu ticaretine 6 gözaltı
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İzmir'de uyuşturucu ticaretine 6 gözaltı

İZMİR'de uşuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı, 228 uyuşturucu hap ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

30.11.2019 10:03 | Son Güncelleme: 30.11.2019 10:03
İzmir'de uyuşturucu ticaretine 6 gözaltı

İZMİR'de uşuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı, 228 uyuşturucu hap ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, il genelinde yaptığını tespit ettikleri kişilere yönelik operasyon düzenledi. Dün sabah saatlerinde 3 farklı adrese baskın düzenleyen ekipler, 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, 228 uyuşturucu hap ile 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Kaynak: DHA
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