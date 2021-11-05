İzmir'de uyuşturucu ticaretine 4 gözaltı

İZMİR'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları suçlamasıyla 4 kişi gözaltına alındı .

Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede ikamet eden ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen A.Ö.'yü teknik ve fiziki takibe aldı. A.Ö.'nün Atatürk Mahallesi'ndeki evine bir taksi ile geldiği ve bu taksiye bir el çantası teslim edildiği belirlendi. Taksi, Ahmet Yesevi Bulvarı üzerinde durduruldu. E.Ö'nün. (43) kullandığı takside yapılan aramada, A.Ö.'nün evinden alınan el çantasının içinde, bir miktar metamfetamin ve esrar ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan E.Ö., uyuşturucunun A.Ö.'ye ait olduğunu ve kendisine bunu Karşıyaka ilçesine bağlı Örnekköy Mahallesi'ndeki bir okulun yanında bulunan çekiciye bırakmasını söylediğini ifade etti. Polis, bunun üzerine okula gitti. Ç.Ü. (23) çekicinin içinde, A.Ö. ise okulun çevresinde yakalandı.

Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Son Dakika Haberleri

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