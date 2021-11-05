İzmir'de uyuşturucu ticaretine 4 gözaltı - Haberler
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İzmir'de uyuşturucu ticaretine 4 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Haberler | Güncel
İzmir'de uyuşturucu ticaretine 4 gözaltı

İZMİR'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları suçlamasıyla 4 kişi gözaltına alındı .

İZMİR'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları suçlamasıyla 4 kişi gözaltına alındı .

Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede ikamet eden ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen A.Ö.'yü teknik ve fiziki takibe aldı. A.Ö.'nün Atatürk Mahallesi'ndeki evine bir taksi ile geldiği ve bu taksiye bir el çantası teslim edildiği belirlendi. Taksi, Ahmet Yesevi Bulvarı üzerinde durduruldu. E.Ö'nün. (43) kullandığı  takside yapılan aramada, A.Ö.'nün evinden alınan el çantasının içinde, bir miktar metamfetamin ve esrar ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan E.Ö., uyuşturucunun A.Ö.'ye ait olduğunu ve kendisine bunu Karşıyaka ilçesine bağlı Örnekköy Mahallesi'ndeki bir okulun yanında bulunan çekiciye bırakmasını söylediğini ifade etti. Polis, bunun üzerine okula gitti. Ç.Ü. (23) çekicinin içinde, A.Ö. ise okulun çevresinde yakalandı.

EVDEN DE UYUŞTURUCU ÇIKTI

Öte yandan, A.Ö.'nün Çiğli'deki evinde yapılan aramada, metamfetamin, esrar ve ecstasy haplar ele geçirildi. Evde bulunan M.P. (24) isimli kadının da 'uyuşturucu madde ticareti yapmaktan' 8 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan A.Ö., E.Ö., Ç.Ü. ve M.P. emniyete götürüldü.


Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Son Dakika Haberleri
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