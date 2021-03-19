Son dakika haberleri! İzmir'de uyuşturucu tacirlerine 'sihirli mantar' operasyonu
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Son dakika haberleri! İzmir'de uyuşturucu tacirlerine 'sihirli mantar' operasyonu

19.03.2021 11:50 | Son Güncelleme: 19.03.2021 12:10

Edinilen son dakika gelişmesine göre İzmir'de uyuşturucu tacirlerine 'sihirli mantar' operasyonuİZMİR'de, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda halüsinasyon görülmesine neden olan ve 'sihirli mantar' diye anılan 'Magic Mushroom' ele geçirildi, 11 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de uyuşturucu tacirlerine 'sihirli mantar' operasyonu

İZMİR'de, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda halüsinasyon görülmesine neden olan ve 'sihirli mantar' diye anılan 'Magic Mushroom' ele geçirildi, 11 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik şüphelilere operasyon düzenlendi. Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı. Adrelerde yapılan aramalarda ise 'Magic Mushroom' olarak da bilinen tüketilmesi halinde halüsinasyon gördüren mantar ile 45 uyuşturucu hap ile mantarı yetiştirmek için kullanılan düzenek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Son dakika haberleri! İzmir'de uyuşturucu tacirlerine 'sihirli mantar' operasyonu
Son dakika haberleri! İzmir'de uyuşturucu tacirlerine 'sihirli mantar' operasyonu
Son dakika haberleri! İzmir'de uyuşturucu tacirlerine 'sihirli mantar' operasyonu
Son dakika haberleri! İzmir'de uyuşturucu tacirlerine 'sihirli mantar' operasyonu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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