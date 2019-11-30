İzmir'de uyuşturucu tacirlerine operasyon: 6 kişi gözaltına alındı
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İzmir'de uyuşturucu tacirlerine operasyon: 6 kişi gözaltına alındı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 3 farklı adreste gerçekleştirdikleri operasyon neticesinde 6 kişi gözaltına alındı.

30.11.2019 07:14 | Son Güncelleme: 30.11.2019 07:19
İzmir'de uyuşturucu tacirlerine operasyon: 6 kişi gözaltına alındı

İl ekiplerinin, 3 farklı adreste gerçekleştirdikleri operasyon neticesinde 6 kişi gözaltına alındı.


İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 3 farklı adrese yönelik düzenlenen operasyonla 228 adet uyuşturucu hap ve 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.


Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - İZMİR

Kaynak: İHA
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