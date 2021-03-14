İzmir'de uyuşturucu tacirlerine darbe: 3 gözaltı
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İzmir'de uyuşturucu tacirlerine darbe: 3 gözaltı

14.03.2021 01:58 | Son Güncelleme: 14.03.2021 02:04
İzmir'de uyuşturucu tacirlerine darbe: 3 gözaltı

İzmir'in Menemen ilçesinde, polis ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip sonucu uyuşturucu maddesi sattığı tespit edilen 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir'in Menemen ilçesinde, polis ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip sonucu uyuşturucu maddesi sattığı tespit edilen 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Menemen Asayiş Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. Takip edilen H.M. (30) isimli şüpheli erkek şahıs, bir adrese girdikten kısa bir süre sonra elektrikli bisikletiyle olay yerinden uzaklaşırken, sivil polis tarafından durdurulmak istendi. Bu esnada üzerindeki hassas teraziyi atarak kaçmaya çalışan şüpheli, girdiği ara sokakta kısa sürede yakalandı.

Aynı adresten çıkan 2 şüpheli daha yakalandı

Şüpheli H.M.'nin girdiği adresten yarım saat sonra çıkan Ç.D. (37) ile P.D. isimli şahıslar da ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 52 gram Jamaika olarak tabir edilen uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 905 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçlarından işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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