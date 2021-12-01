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İzmir'de uyuşturucu tacirleri kıskıvrak yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İzmir'de uyuşturucu tacirleri kıskıvrak yakalandı

İzmir'in Urla ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen ve hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 3 şüpheli, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

İZMİR (İHA) - İzmir'in Urla ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen ve hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 3 şüpheli, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bugün Gülbahçe Mahallesi Karaburun yolu üzerinde yapılan uygulama sırasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araç içerisinde bulunan Hakan U. ve Merve Ç.'nin şüpheli davranışları üzerine yapılan üst aramasında, 26.9 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan bong şişesi ve 1 adet tartı ele geçirildi.

Urla İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 30 Kasım tarihinde ise hırsızlık suçundan hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Özcan K.'nin adresini belirledi. İlçeye bağlı Çamlıçay Mahallesi'nde bulunan adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

Yakalanan şüpheliler gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hakan U., Merve Ç. ve Özcan K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

İzmir'de uyuşturucu tacirleri kıskıvrak yakalandı

İzmir'de uyuşturucu tacirleri kıskıvrak yakalandı

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