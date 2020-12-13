İzmir'de uyuşturucu taciri gözaltına alındı

İzmir'in Menemen ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucunda Y.D isimli şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Önceden belirlenen Y.D.'ye ait adrese operasyon düzenleyen ekipler, 406 gram esrar maddesi ele geçirdi. Y.D. gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Sorgusunun ardından şüpheli hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmaktan işlem başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı