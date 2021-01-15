İzmir'de uyuşturucu suçundan aranan 2 hükümlü yakalandı
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İzmir'de uyuşturucu suçundan aranan 2 hükümlü yakalandı

15.01.2021 15:27 | Son Güncelleme: 15.01.2021 15:30
İzmir'de uyuşturucu suçundan aranan 2 hükümlü yakalandı

Beydağ ilçesinde, uyuşturucu suçundan haklarında hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Beydağ ilçesinde, uyuşturucu suçundan haklarında hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla haklarında hapis cezası bulunan B.Ö. ve S.S'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Hükümlüler, Eğride ve Çomaklar mahallelerindeki ikametinde gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen 2 kişi, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı

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