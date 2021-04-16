Son dakika haberi | İzmir'de uyuşturucu şebekesi çökertildi: 20 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | İzmir'de uyuşturucu şebekesi çökertildi: 20 gözaltı

İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... İzmir'de uyuşturucu şebekesi çökertildi: 20 gözaltı İzmir'de 22 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 20 şüpheli yakalandı İzmir'in Menderes, Buca ve Seferihisar ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından 22 ayrı adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, çok sayıda uyuşturucu madde...

İzmir'de uyuşturucu şebekesi çökertildi: 20 gözaltı

İzmir'de 22 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 20 şüpheli yakalandı

İZMİR - İzmir'in Menderes, Buca ve Seferihisar ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından 22 ayrı adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, çok sayıda uyuşturucu madde ve imalatında kullanılan malzemeler ele geçirilirken, olayla ilgili 20 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Menderes Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, Menderes, Seferihisar ve Buca ilçelerinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan çıkar amaçlı örgütü tespit etti. Harekete geçen İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele) Şube Müdürlüğü ve Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13 Nisan tarihinde 22 değişik adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Adreslerde narkotik köpek destekli yapılan aramalarda, 802 gram kubar esrar, 5 gram metamfetamin, 20 adet uyuşturucu hap, 10 gram kenevir tohumu, 10 adet bong olarak tabir edilen uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet av tüfeği, 1 adet tabanca ve 12 adet tabanca fişeği ile şarjörü ele geçirildi.

20 şüpheli adliyeye sevk edildi

Öte yandan olayla ilgili gözaltına alınan ve aralarında kadınların da bulunduğu 20 şüpheli ifadeleri alınmak üzere Menderes İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Son dakika haberi | İzmir'de uyuşturucu şebekesi çökertildi: 20 gözaltı
Son dakika haberi | İzmir'de uyuşturucu şebekesi çökertildi: 20 gözaltı
Son dakika haberi | İzmir'de uyuşturucu şebekesi çökertildi: 20 gözaltı
Son dakika haberi | İzmir'de uyuşturucu şebekesi çökertildi: 20 gözaltı
Son dakika haberi | İzmir'de uyuşturucu şebekesi çökertildi: 20 gözaltı
Son dakika haberi | İzmir'de uyuşturucu şebekesi çökertildi: 20 gözaltı
Son dakika haberi | İzmir'de uyuşturucu şebekesi çökertildi: 20 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Ziya Selçuk Nikos Dendias Yıldırım Akbulut
Magazin Esra Erol Müge Anlı Cansu Dere Canan Ergüder
Spor Ali Koç Gökhan Gönül Abdullah Avcı Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | İzmir'de uyuşturucu şebekesi çökertildi: 20 gözaltı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 15:18:42. #1.15#

title