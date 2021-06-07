İzmir'de uyuşturucu satıcılarına darbe: Bir araçta 26 kilo bonzai ele geçirildi
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İzmir'de uyuşturucu satıcılarına darbe: Bir araçta 26 kilo bonzai ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'de uyuşturucu satıcılarına darbe: Bir araçta 26 kilo bonzai ele geçirildi İzmir polisinden zehir tacirlerine darbe İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramalarda 26 kilo 140 gram bonzai ele geçirildi.

İzmir'de uyuşturucu satıcılarına darbe: Bir araçta 26 kilo bonzai ele geçirildi

İzmir polisinden zehir tacirlerine darbe

İZMİR - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramalarda 26 kilo 140 gram bonzai ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik ortak çalışmalar yürüttü. Bu kapsamda ekipler, Kemalpaşa ilçesi Akalan gişelerde takibe aldığı bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramalarda, valiz içerisinde 26 kilo 140 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, iki zanlı sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

İzmir'de uyuşturucu satıcılarına darbe: Bir araçta 26 kilo bonzai ele geçirildi
İzmir'de uyuşturucu satıcılarına darbe: Bir araçta 26 kilo bonzai ele geçirildi
İzmir'de uyuşturucu satıcılarına darbe: Bir araçta 26 kilo bonzai ele geçirildi
İzmir'de uyuşturucu satıcılarına darbe: Bir araçta 26 kilo bonzai ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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