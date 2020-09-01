İzmir'de uyuşturucu operosyonu 4 kişi gözaltına alındı
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İzmir'de uyuşturucu operosyonu 4 kişi gözaltına alındı

İzmir'de uyuşturucu operosyonu 4 kişi gözaltına alındıİZMİR'de kontrol edilen bir otomobilde, 4 kilo 930 gram metamfetamin ele geçirildi.

01.09.2020 14:09 | Son Güncelleme: 01.09.2020 14:16

İzmir'de uyuşturucu operosyonu 4 kişi gözaltına alındı

İZMİR'de kontrol edilen bir otomobilde, 4 kilo 930 gram metamfetamin ele geçirildi. Ayrıca durdurulan şüpheli bir şehirlerarası yolcu otobüsünde ise 10 kilo 750 gram bonzai ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün, kente uyuşturucu getirileceğini öğrenince harekete geçti. Durdurulan şüpheli bir otomobilde, kokuya duyarlı köpeklerle yapılan aramada 4 kilo 930 gram metamfetamin ele geçirildi. Bugün ise kontrol edilen şehirlerarası bir yolcu otobüsünde, 10 kilo 750 gram bonzai bulundu. Her iki operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

İzmir'de uyuşturucu operosyonu 4 kişi gözaltına alındı

Kaynak: DHA

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