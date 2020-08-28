İzmir'de uyuşturucu operayonu: 1 kişi tutuklandı
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İzmir'de uyuşturucu operayonu: 1 kişi tutuklandı

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde narkotik polisleri tarafından düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir'de uyuşturucu operayonu: 1 kişi tutuklandı
28.08.2020 00:43 | Son Güncelleme: 28.08.2020 00:46

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde narkotik polisleri tarafından düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Ödemiş Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçeye bağlı Birgi Mahallesi'nde bir adreste uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler önceden tespit ettikleri adrese operasyon düzenledi. Baskın yapılan adreste yapılan aramalarda bin 270 gram esrar maddesi, 100'den fazla extacy hap ve 53 kök hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan şüpheli İ.A. gözaltına alındı. İ.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 


Kaynak: DHA

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