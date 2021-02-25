İzmir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
25.02.2021 08:47 | Son Güncelleme: 25.02.2021 08:50
İzmir'in Beydağ ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.
İzmir'in Beydağ ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.
Beydağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir süredir takip ettikleri yasadışı ekim yoluyla uyuşturucu imal ve ticareti suçundan aranan ve 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K'nin (66) Yukarı Aktepe Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheli ikametgahına girdiği sırada ekiplerce gözaltına alındı.
Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı