İzmir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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İzmir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

25.02.2021 08:47 | Son Güncelleme: 25.02.2021 08:50
İzmir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

İzmir'in Beydağ ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

İzmir'in Beydağ ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

Beydağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir süredir takip ettikleri yasadışı ekim yoluyla uyuşturucu imal ve ticareti suçundan aranan ve 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K'nin (66) Yukarı Aktepe Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheli ikametgahına girdiği sırada ekiplerce gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı

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