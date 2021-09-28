İzmir'de uyuşturucu operasyonunda silahlar da ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de uyuşturucu operasyonunda silahlar da ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Haberler | Güncel
İzmir'de uyuşturucu operasyonunda silahlar da ele geçirildi

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda çok miktarda uyuşturucu madde, 2 pompalı tüfek, 4 tabanca ve 20 bin 650 lira ele geçirildi.

İZMİR (DHA) - İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda çok miktarda uyuşturucu madde, 2 pompalı tüfek, 4 tabanca ve 20 bin 650 lira ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi adına yaptığı çalışmalarda Beyazevler Mahallesi ve Otokent'te 16 ayrı noktaya operasyon yaptı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 650 gram skunk, 217 gram esrar,  247 gram metamfetamin, 146 yeşil reçete ile temin edilen sentetik hap, 2 hassas terazi, 2 pompalı tüfek ve tüfeğe ait fişekler, 4 tabanca ve fişekler ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 20 bin 650 lira ele geçirildi. Ayrıca, operasyonda G.Ç. (33) isimli şüpheli gözaltına alındı.


Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Son Dakika Haberleri
AVCILAR'DA OTOMOBİLDE BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE YARALI BULUNDU

AVCILAR'DA OTOMOBİLDE BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE YARALI BULUNDU
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tanem Sivar Ebru Şallı Özge Özpirinçci
Spor Bülent Uygun Valentin Rosier Umut Meraş Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Kazım Karabekir Selçuk Bayraktar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İzmir'de uyuşturucu operasyonunda silahlar da ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 09:03:59. #1.12#