İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
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İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel

İzmir'in Ödemiş, Torbalı ve Kiraz ilçelerindeki uyuşturucu operasyonunda 9 kişi yakalandı.

İzmir'in Ödemiş, Torbalı ve Kiraz ilçelerindeki uyuşturucu operasyonunda 9 kişi yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti ve imalatına yönelik soruşturması kapsamında üç ilçedeki çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aramalarda bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu imalatında kullanılan malzemeler ile 2 av tüfeği ele geçirilirken 9 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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