İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
12.02.2021 09:57 | Son Güncelleme: 12.02.2021 10:00
İzmir'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 7 zanlı operasyonla gözaltına alındı.
İzmir'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 7 zanlı operasyonla gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik Buca, Tire ve Bayındır ilçelerinde operasyon düzenledi.
Adreslerdeki aramalarda, 4 bin 100 gram esrar, ruhsatsız av tüfeği ve hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonda Y.K, B.G, O.K, M.K, M.G, A.G. ve D.G. yakalandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol