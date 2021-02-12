İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
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İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

12.02.2021 09:57 | Son Güncelleme: 12.02.2021 10:00
İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

İzmir'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 7 zanlı operasyonla gözaltına alındı.

İzmir'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 7 zanlı operasyonla gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik Buca, Tire ve Bayındır ilçelerinde operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda, 4 bin 100 gram esrar, ruhsatsız av tüfeği ve hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda Y.K, B.G, O.K, M.K, M.G, A.G. ve D.G. yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol

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