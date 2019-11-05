İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı
İzmir'in Balçova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 5'i tutuklandı.
İzmir'in Balçova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 5'i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Çetin Emeç Mahallesi'nde uyuşturucu madde satıldığı yönündeki ihbar üzerine Balçova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğinne bağlı ekipler harekete geçti.
Şüphelileri bir süre uzaktan takip eden ekipler, 2 aracın şüphelilerin yanından geldiğini görünce operasyon düzenledi.
Ekipler, otomobillerde bulunan şahsın üzerinde yaptığı aramada 8.6 gram metamfetamin, 41 gram marihuana, 1 hassas terazi ele geçirdi.
Gözaltına alınan 7 kişiden 5'i nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.