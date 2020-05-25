İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı İzmir'in Tire ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Tire ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bazı zanlıların uyuşturucu sevkiyatı yapacakları bilgisi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli otomobili Büyükkale Mahallesi'nde durdurdu.

Araçtaki aramada 11 paket Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.S, F.S, N.S. ve M.S. ifade işlemleri için jandarmaya götürüldü.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda kuru sıkıdan bozma iki tabanca, bir ruhsatsız pompalı tüfek, 49 mermi ile 160 kök Hint keneviri bulundu.

Kaynak: AA