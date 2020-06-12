İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı İzmir'in Seferihisar ilçesinde, polis ekiplerince yapılan operasyonda 39 kök skunk bitkisi ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, polis ekiplerince yapılan operasyonda 39 kök skunk bitkisi ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan tiriz çalışmalar neticesinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda, 39 kök skunk bitkisi ve uyuşturucu madde imalatında kullanılan çok sayıda ekipman ele geçirildi. Ayrıca, operasyon kapsamında 2 şüphelinin de gözaltına alındığı öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA