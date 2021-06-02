İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel

İzmir'in Ödemiş, Bayındır ve Kiraz ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Ödemiş, Bayındır ve Kiraz ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığınca, uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı öne sürülen şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, üç ilçedeki adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda, 10 gram sentetik uyuşturucu, 26 gram esrar, 2 kök Hint keneviri, uyuşturucu kullanma aparatı ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

İzmir'de itfaiye aracı kullanan 3 kadının görüntüsü sosyal medyada gündem yarattı
İzmir'de itfaiye aracı kullanan 3 kadının görüntüsü sosyal medyada gündem yarattı
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 89,97, Ankara'da 115,71, İzmir'de 47,74 oldu.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 89,97, Ankara'da 115,71, İzmir'de 47,74 oldu.
Su altında kalacak köylerine veda etmeye hazırlanıyorlar
Su altında kalacak köylerine veda etmeye hazırlanıyorlar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mustafa Şentop Antony Blinken Hasan Polatkan İbrahim Aydemir
Magazin Murat Boz Burak Sergen Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Şenol Güneş Ergin Ataman Merih Demiral Mahmut Tekdemir Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 14:43:49. #1.15#

title