İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliden 11'i yakalandı.

İzmir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliden 11'i yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu ile mücadele kapsamında başlatılan soruşturma kapsamında 15 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Şüphelilerden 11'i düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı. Operasyonda 6 hap ile bir miktar esrar tohumu ele geçirildi. Ayrıca pompalı tüfek ile 18 tabanca fişeği de yapılan aramalarda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör