İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

04.10.2020 21:11 | Son Güncelleme: 04.10.2020 21:11
İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

İzmir'in Tire ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

İzmir'in Tire ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Büyükkemerdere Mahallesi'nde M.A. ve Ö.Ç'nin yasadışı kenevir yetiştirdiği ve sattıkları bilgisi üzerine Tire İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Belirlenen adrese yapılan operasyonda, 2 kilo 320 gram kubar esrar ele geçirildi.

Ekiplerce gözaltına alınan şüphelilerden Ö.Ç. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. M.A. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı

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