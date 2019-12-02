İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

02.12.2019 01:54 | Son Güncelleme: 02.12.2019 01:54

İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen operasyonda 527 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, B.K'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Şüpheliyi takibe alan ekipler, zanlının evinin önüne gelen iki araçta bulunan kişilere bazı malzemeler verdiği sırada operasyon düzenledi.

Operasyonda, B.K. ile araçlarda bulunan S.K, T.U, ve H.K. gözaltına alındı. B.K'nin evinde yapılan aramada 514 gram esrar ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bin 540 lira ele geçirildi. Diğer şüphelilerin üst aramasında ise 13 gram esrar bulundu.

Şüphelilerden B.K, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri ise uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

Öte yandan, ekipler şüphe üzerine durdurdukları U.E. ve F.G'nin üst aramasında 2 ruhsatsız tabanca ile mermi ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelilerden başka bir suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.E, cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliye ise kanuna muhalefet suçundan işlem başlatıldı.

Kaynak: AA