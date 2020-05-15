İzmir'de uyuşturucu operasyonu: Suç üstü yakalanan şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İzmir'de uyuşturucu operasyonu: Suç üstü yakalanan şüpheli tutuklandı

İzmir'in Tire ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 247 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

İzmir'de uyuşturucu operasyonu: Suç üstü yakalanan şüpheli tutuklandı
15.05.2020 17:50 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:50

İzmir'in Tire ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 247 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, ilçeye bağlı Çobanköy Mahallesi İnci Oğlan mevkisinde yol kenarında kenevir bitkisi yetiştirildiği bitkisi üzerine çalışma başlattı. Tire İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu belirtilen adrese operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda Ş.K. isimli şüpheli şahıs, kenevir bitkilerini sulama yaptığı esnada suç üstü yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramalar neticesinde 247 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Operasyonda suç üstü yakalanan Ş.K. isimli şahıs, Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan adli işlem başlatılarak gözaltına alındı. Adli birimlere sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Ödemiş T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Türk turizmine en çok katkıyı yapan millet olan Ruslar, bu yıl Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor Haber
Türk turizmine en çok katkıyı yapan millet olan Ruslar, bu yıl Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor
Bir kentimiz diken üstünde! Test yapılan berberlerden 3'ünün testi pozitif çıktı Haber
Bir kentimiz diken üstünde! Test yapılan berberlerden 3'ünün testi pozitif çıktı
Dev bankadan cepleri ısıtacak hamle! Şubeye gitmeden yüzde 0,79 faizle kredi verecek Haber
Dev bankadan cepleri ısıtacak hamle! Şubeye gitmeden yüzde 0,79 faizle kredi verecek
Sedat Peker'i tehdit eden Güniz Akkuş gözaltında! Haber
Sedat Peker'i tehdit eden Güniz Akkuş gözaltında!
Koronavirüsle ilgili internet sitesi kuran 17 yaşındaki genç, 8 milyon dolarlık teklifi reddetti Haber
Koronavirüsle ilgili internet sitesi kuran 17 yaşındaki genç, 8 milyon dolarlık teklifi reddetti
2. Abdülhamid Han'ın rüyası olan Filyos Projesi'nin limanı yıl sonu hayata geçecek Haber
2. Abdülhamid Han'ın rüyası olan Filyos Projesi'nin limanı yıl sonu hayata geçecek
Fenomen Murat Övüç'ün şöhret olmadan önce yaşadığı evin görüntüleri ortaya çıktı
Fenomen Murat Övüç'ün şöhret olmadan önce yaşadığı evin görüntüleri ortaya çıktı
Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı
Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı
Hayatını kaybeden Grup Yorum üyesiyle ilgili paylaşım yapan hakim, görevden uzaklaştırıldı
Hayatını kaybeden Grup Yorum üyesiyle ilgili paylaşım yapan hakim, görevden uzaklaştırıldı
Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi
Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi
3 kişinin ızgara yapıp yedikleri balon balığı çıktı, bir kişi ölüm döşeğinde
3 kişinin ızgara yapıp yedikleri balon balığı çıktı, bir kişi ölüm döşeğinde
Nazik siparişiyle tanınan Burhan Amca, ayrıldığı eşiyle 30 yıl sonra yeniden evlendi
Nazik siparişiyle tanınan Burhan Amca, ayrıldığı eşiyle 30 yıl sonra yeniden evlendi
Oyuncu Çağatay Ulusoy, Osmanlı dizisiyle ekrana dönüyor
Oyuncu Çağatay Ulusoy, Osmanlı dizisiyle ekrana dönüyor
Bir günlüğüne başkan olan CHP'li meclis üyesi kendine ve yakınlarına ait inşaatlara yapı izni verdi
Bir günlüğüne başkan olan CHP'li meclis üyesi kendine ve yakınlarına ait inşaatlara yapı izni verdi
Otellerde zorunlu olan termal kameralarda talep patlaması yaşanıyor
Otellerde zorunlu olan termal kameralarda talep patlaması yaşanıyor
Dua ve salavat çıkışıyla gündem olan Arınç'tan eleştirilere yanıt: Yanlışa yanlış demeyi sürdüreceğim
Dua ve salavat çıkışıyla gündem olan Arınç'tan eleştirilere yanıt: Yanlışa yanlış demeyi sürdüreceğim
Ali Koç'tan teknik direktör itirafı: Bir isimle neredeyse anlaşmıştık ama EURO 2020 ertelenince planlar değişti
Ali Koç'tan teknik direktör itirafı: Bir isimle neredeyse anlaşmıştık ama EURO 2020 ertelenince planlar değişti
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den müjdeli haber: Sıcaklıklarda virüsün bulaşması zorlaşacak
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den müjdeli haber: Sıcaklıklarda virüsün bulaşması zorlaşacak
Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera: Boca Juniors ile görüşmedim
Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera: Boca Juniors ile görüşmedim
İngiltere'de koronavirüs ölümleri 34 bine İtalya'da 32 bine dayandı
İngiltere'de koronavirüs ölümleri 34 bine İtalya'da 32 bine dayandı
Fenerbahçe, Acun'un 'sol bekin kralı' dediği Kwadwo Asamoah'ı transfer ediyor
Fenerbahçe, Acun'un "sol bekin kralı" dediği Kwadwo Asamoah'ı transfer ediyor
Ankara'nın göbeğinde gündüz vakti bebek kaçırıldı
Ankara'nın göbeğinde gündüz vakti bebek kaçırıldı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Camiler 12 Haziran'da yeniden ibadete açılacak
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Camiler 12 Haziran'da yeniden ibadete açılacak
35 kişinin üfürükçüden virüs kaptığı iddiası Türkiye'yi karıştırdı ancak gerçek çok başka çıktı
35 kişinin üfürükçüden virüs kaptığı iddiası Türkiye'yi karıştırdı ancak gerçek çok başka çıktı
Kalp masajıyla hayata döndürülen adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Kalp masajıyla hayata döndürülen adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Türkiye'den Rumların 'insani yardım taşıyan uçağa izin verilmedi' iddiasına yanıt
Türkiye'den Rumların "insani yardım taşıyan uçağa izin verilmedi" iddiasına yanıt
Rumen çalıştırıcı Razvan Lucescu: Fenerbahçe'nin teklifiyle ilgilenmiyorum
Rumen çalıştırıcı Razvan Lucescu: Fenerbahçe'nin teklifiyle ilgilenmiyorum
Koronavirüs uyarılarını dinlemeyen vatandaşlar, iftar sonrası Bakırköy Sahili'ne akın etti
Koronavirüs uyarılarını dinlemeyen vatandaşlar, iftar sonrası Bakırköy Sahili'ne akın etti
Kartal Devlet Hastanesi Başhekimi Recep Demirhan'dan umut veren sözler: Koronavirüs güç kaybederek mutasyona uğruyor
Kartal Devlet Hastanesi Başhekimi Recep Demirhan'dan umut veren sözler: Koronavirüs güç kaybederek mutasyona...
Erdoğan, acılı annenin çağrısı sonrası talimat verdi, Hollanda'da tedavisine son verilen hasta Türkiye'ye getirildi
Erdoğan, acılı annenin çağrısı sonrası talimat verdi, Hollanda'da tedavisine son verilen hasta Türkiye'ye...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Ebru Şallı Serdar Ortaç Fahriye Evcen
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Ahmet Nur Çebi Bülent Korkmaz Emre Belözoğlu
Daha Fazla Karar Haziran İngiltere Fenerbahçe
Şu an buradasınız: İzmir'de uyuşturucu operasyonu: Suç üstü yakalanan şüpheli tutuklandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.5.2020 20:45:20. #1.15#
title