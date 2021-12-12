İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 7 kişi tutuklandı - Haberler
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İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 7 kişi tutuklandı

İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 7 kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Selçuk ilçesinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

SELÇUK, İZMİR (İHA) - İzmir'in Selçuk ilçesinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü Ekipleri ve Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik takip ve saha çalışmaları neticesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslar için eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda; C.D.(36), B.B.(26), U.K.(46), T.K.(38), Ö.S.(33), Ş.G.(23), O.D.(34), Z.S.(41) ve A.G.(25) isimli şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde narkotik köpeğiyle yapılan aramalarda, 150 adet meşelenerek satışa hazır vaziyete getirilmiş toplamda 105 gram metamfetamin maddesi, 7,5 gram esrar maddesi ve 1 adet bong düzeneği ele geçirildi.

Gözaltı işlemlerinin ardından Selçuk Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden A.G isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken C.D.(36), B.B.(26), U.K.(46), T.K.(38), Ö.S.(33), Ş.G.(23) ve O.D.(34) isimli şahıslar ise tutuklandı. Z.S. isimli şüpheli ise Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından salıverildi. - İZMİR

İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 7 kişi tutuklandı

İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 7 kişi tutuklandı

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