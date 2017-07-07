İzmir'de uyuşturucu operasyonu

Posta gönderisine gizlenerek ülkeye kaçak yollardan sokulmaya çalışılan yaklaşık 500 gram esrar ele geçirildi



İZMİR - Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı İstanbul ve İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü Ekipleri tarafından müşterek yürütülen operasyonda, posta gönderisine gizlenerek ülkeye kaçak yollardan sokulmaya çalışılan yaklaşık 500 gram esrar ele geçirildi. Gönderinin alıcısının Bornova/İzmir'deki evine düzenlenen operasyonda ise evin esasen uyuşturucu madde imalathanesi olduğu ortaya çıkartıldı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yürütülen uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında, yurtdışından gelen posta ve kargo gönderileri, başta dedektör köpekler ve narkotik madde tespit cihazları olmak üzere teknik cihaz ve sistemler vasıtasıyla kontrol edildiği ve riskli görülenler açılarak kapsamlı bir denetimden geçirildiği belirtildi. Bu kapsamda, İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Uluslararası Posta İşleme Merkezinde gerçekleştirilen rutin kontroller esnasında narkotik dedektör köpeklerin Kanada'dan gönderilen bir postaya aşırı tepki vermesi üzerine gönderinin açılması kararlaştırıldı. Narkotik madde tespit cihazları ile yapılan analiz sonucunda, paketin içerisinde uyuşturucu maddelerden esrar olduğu tespit edildi. Yapılan inceleme üzerine, eşyanın alıcısı E.S.'nin İzmir'de ikamet ettiğini tespit eden Gümrük Muhafaza Ekipleri, alıcının yakalanması için harekete geçti.

Operasyon kapsamında, gönderi kontrollü olarak İzmir'e sevk edildi ve İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından şahsın esrar dolu paketi postadan teslim alması beklendi. Gönderinin teslim alınmaması üzerine şahsın yaşadığı eve posta görevlisi kılığına giren ekiplerce operasyon düzenlendi.

Evde uyuşturucu imalathanesi

Şahsın evde olmaması üzerine eve girerek narkotik dedektör köpek Koen ile arama yapan ekipler, evin bir odasında bitki yetiştirildiğini tespit etti. Dedektör köpeğin bitkilere aşırı tepki vermesi üzerine yapılan analizde, söz konusu bitkilerin de uyuşturucu özellikte olduğu tespit edildi.

Yapılan aramada ayrıca, uyuşturucunun piyasaya sürülecek şekilde hazırlanmasına yarayan 35 kalem aparat ile kamuoyunda bonzai olarak bilinen sentetik esrarın üretimine elverişli kimyasallar ele geçirildi.

Olay sonucunda, ele geçirilen uyuşturucu maddeler ile aparatlara el konuldu. Olaya ilişkin soruşturmanın İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ettiği bildirildi.