İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu

Beydağ ilçesinde düzenlenen operasyonda, 8 bin 149 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında, Eğridere Mahallesi Örenler mevkisinde ormanlık alanda bulunan bir eve operasyon düzenledi.



Evdeki aramada, 6 bin 579 kök Hint keneviri ele geçirildi. Bu sırada ekipleri görerek bir başka eve giren kişiyi takip eden jandarma, burada da bin 570 kök Hint keneviri ele geçirdi.



Olayla ilgili A.T. ve D.T. gözaltına alınırken ele geçirilen Hint keneviri yakılarak imha edildi.