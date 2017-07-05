İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu

Konak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1 kişinin tutuklandığı bildirildi.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotim ekipleri, Konak ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyon gerçekleştirdi.



Operasyon kapsamında 145 kök Hint keneviri ve 3 gram esrar maddesi ele geçirildi, C.A. (45) ile S.Ç (51) yakalandı.



S.Ç, ifadesinin ardından Cumhuriyet Savcılığınca serbest bırakıldı, C.A. ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.



Açıklamada, uyuşturucu madde satıcıları ve organizasyonlarının tespit edilerek, uyuşturucu madde arzının önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.