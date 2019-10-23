İzmir'de uyuşturucu operasyonu

23.10.2019 21:18

İzmir'in Tire ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir süredir takibe alınan İ.G'yi yakalamak için operasyon düzenlendi. Ekipleri fark edince elindeki poşeti su saati panosuna atan şüpheli, kısa süren kovalamacanın ardından yakalandı.

Poşet içerisinde 22 fişek skunk ve kağıda sarılı esrar ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.G, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA